Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Thierry Henry Montreal Impact ile anlaştı

ile anlaştı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi 'ta Kolombiyalı Wilmer Cabrera'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fransız getirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:44
Thierry Henry Montreal Impact ile anlaştı

Montreal Impact Kulübü, 42 yaşındaki teknik direktör Thierry Henry ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Henry, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "MLS'e dönmek ve Montreal Impact'ta çalışmak benim için bir onur. İyi bildiğim ve güzel anılarımın olduğu bir lig. Montreal gibi çok kültürlü bir yerde olmak sıra dışı bir deneyim. Kulübü her zaman takip ediyordum ve şimdi de buradayım." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde İngiltere'nin Arsenal ekibinde gösterdiği performansla yıldızlaşan Henry, ülkesinde Monaco, İtalya'da Juventus, İspanya'da Barcelona ve ABD'de New York Red Bulls forması giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-2019 sezonunda Monaco'nun başında yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Thierry Henry Montreal Impact ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN