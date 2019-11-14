Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İlk 11’ler

A Milli Futbol Takımımız, Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmak için sahaya çıkıyor. H grubunda lider durumda bulunan ay yıldızlılar bu mücadeleyi de kazanması halinde bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'da başlayacak maçı Anthony Taylor yönetecek. Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Milli maçı ekranları başında takip etmek isteyen futbol severler ise ''Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ve muhtemel 11'ler...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubunda Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak maç 14 Kasım Perşembe günü 20:00'da başlayacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak önemli maç öncesi nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Millilerimiz, tüm Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmak için mücadele ederken, milyonlar ise bu maçı ekranları başından takip edecek.

İşte yayın kanalı bilgileri;