100 milyon TL alarmı!

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş Kulübü'nün yönetimini 2.8 milyar TL borçla devralan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, beklentilerin de üzerinde sıkıntılarla karşılaştı.İlk etapta 100 milyon TL'lik bir kaynak yaratıp acil borçları ödemeyi planlayan yönetim, ardından da soruna köklü bir çözüm getirmeyi hedefliyor.SON 5 maçında 13 puan toplayarak Süper Lig'de tırmanışa geçen Beşiktaş'ta 3 günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlılar, dün akşam milli aranın ardından Konyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman milli takımlarına giden 12 futbolcunun yokluğunda gerçekleştirildi.