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Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı

merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.11.2019 04:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 04:28
Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

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Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı
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