Başarımın sırrı defans!

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Loris Karius, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2019'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen sezon saha için planlamalarının iyi olmadığını dile getiren Karius, "O durumda kimi kaleye koysanız benzer sonuçlar elde ederdi. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim"
dedi. Sezon sonu biten sözleşmesi için "Zamanı gelince masaya otururuz" değerlendirmesinde bulunan Karius, "Hocamız adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı, bu da performansımıza yansıdı" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen Alman eldiven, "O harika bir kaptan. Sohbet edebileceğim, tavsiye alabileceğim bir insan. Takımımda olduğu için çok mutluyum
" diye konuştu.
ÇILGIN ŞEHİR İSTANBUL
KARIUS'UN diğer satır başları şöyle:
İstanbul yaşayan, çılgın bir şehir. Yemekleri seviyorum.
Moda ve müzikle çok ilgileniyorum.
Giyimle alakalı bir danışmanım yok. Sabah kalkarım, neyle rahat edeceksem onu giyerim.
Türkiye'de maçlar akşam. İngiltere'de ise öğlendi. Böyle olunca rutini değiştirmek gerekiyor.
Maça İstanbul'da çıksak bile eve gitmiyoruz.
Sol eldiveni, sağ eldivenden önce takmak gibi ritüelim var.
Futbol dışında basketbol izlemeyi çok seviyorum.
200'ün üzerinde profesyonel maç oynadım ancak üzerimdeki baskı ve heyecan hiçbir zaman kalkmıyor.