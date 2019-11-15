Başarımın sırrı defans!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Loris Karius, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2019'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen sezon saha için planlamalarının iyi olmadığını dile getiren Karius, "dedi. Sezon sonu biten sözleşmesi için "Zamanı gelince masaya otururuz" değerlendirmesinde bulunan Karius, "Hocamız adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı, bu da performansımıza yansıdı" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen Alman eldiven, "O harika bir kaptan." diye konuştu.KARIUS'UN diğer satır başları şöyle:İstanbul yaşayan, çılgın bir şehir. Yemekleri seviyorum.Moda ve müzikle çok ilgileniyorum.Giyimle alakalı bir danışmanım yok. Sabah kalkarım,Türkiye'de maçlar akşam. İngiltere'de ise öğlendi.Maça İstanbul'da çıksak bile eve gitmiyoruz.Sol eldiveni, sağ eldivenden önce takmak gibi ritüelim var.Futbol dışında basketbol izlemeyi çok seviyorum.200'ün üzerinde profesyonel maç oynadım