BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüdüklerini belirtti. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "ifadelerini kullandı.Son dönemde istemedikleri halde saha dışında yaşanan tartışmaların bir parçası haline getirildiklerini de savunan Koç, şunları söyledi: "Özellikle hakem atamaları bizim açımızdan önem teşkil ediyordu. Zira bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; kaybettiğimiz maçlarda bu durum yaşanmıyordu. 10. haftada en çok tartışılan üç hakemden ikisi dinlendirilirken Kayserispor maçımızın hakemine 11. haftada görev verildi.