Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüdüklerini belirtti. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz"
ifadelerini kullandı.
HAKEM ATAMALARINA ELEŞTİRİ
Son dönemde istemedikleri halde saha dışında yaşanan tartışmaların bir parçası haline getirildiklerini de savunan Koç, şunları söyledi: "Özellikle hakem atamaları bizim açımızdan önem teşkil ediyordu. Zira bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; kaybettiğimiz maçlarda bu durum yaşanmıyordu. 10. haftada en çok tartışılan üç hakemden ikisi dinlendirilirken Kayserispor maçımızın hakemine 11. haftada görev verildi. Mesaj verme riski barındıran bu atamalar bakalım bundan sonra nasıl olacak."