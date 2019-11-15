Emre: Biz büyük bir aileyiz

BUGÜN NELER OLDU

Sakatlığı nedeniyle kulübede maçı izleyen Emre Belözoğlu milli takımla yollarının ayrılacağının mesajını verdi. Başarının Türk halkının duasıyla geldiğini belirten deneyimli oyuncu "Hep beraber büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın parçası olmak her zaman büyük bir şeref" dedi.EURO 2020'YE 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. ROMEXPO Sergi Merkezi'ndeki grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. Şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.