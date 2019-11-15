Finlandiya ve İsveç, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi

Konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanını 18'e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
F Grubu'nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı.
Aynı grupta Norveç, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.
Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:
D Grubu
İsviçre-Gürcistan: 1-0
Danimarka-Cebelitarık: 6-0
F Grubu
Norveç-Faroe Adaları: 4-0
İspanya-Malta: 7-0
Romanya-İsveç: 0-2
J Grubu
Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0
Ermenistan-Yunanistan: 0-1
Bosna Hersek-İtalya: 0-3