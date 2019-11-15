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Guardiola, 'yü istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Leicester City'de forma giyen milli futbolcu 'yü kadrosuna katmak istiyor. Peki İngiliz devinini teknik direktörü , milli futbolcuyu neden kadrosuna katmak istiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:25
Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan için devrede.

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Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor
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