Guardiola, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Peki İngiliz devinini teknik direktörü Pep Guardiola, milli futbolcuyu neden kadrosuna katmak istiyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:23Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:25
Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede.