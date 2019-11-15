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Karaman temkini elden bırakmıyor

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Karaman temkini elden bırakmıyor
Ankaragücü deplasmanında fire vermek istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde zor günler yaşayan rakiplerini kesinlikle hafife almıyor. Tecrübeli çalıştırıcının takım izin yaptığı süreçte ekibiyle birlikte Ankaragücü'nün maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Başkent takımındaki teknik heyet değişikliğini de göz önünde bulunduran Karaman, talebelerinden 90 dakika boyunca tam konsantrasyon isteyecek.

Fırtına'nın A.Gücü'ne büyük üstünlüğü var
TRABZONSPOR, milli ara sonrası deplasmanda karşılaşayacağı Ankaragücü ile ligde 71. kez rakip olacak. Bordo-mavili ekip, geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilere 37-16 üstünlük sağladı. 17 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında geçen sezon Başkent'te oynanan maç 2-2 bitmişti.
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Karaman temkini elden bırakmıyor
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