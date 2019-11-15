Yabancıda süre 3 yıl olacak

VEDAT'SIZ

KOSOVA

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Brand&Sport Summit 2019'a konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özdemir,Milli maçların ardından Türkiye'nin gündemi sanıyorum yabancı oyuncu çalışması olacak.diye konuştu.SAVUNMAMIZIN bel kemiği Çağlar Söyüncü, takım arkadaşlarını övdü. İlk günden bu yana inandıklarını söyleyen Leicester'lı oyuncu, "İkincilik üzüntümüz var birazcık. Umarım grubu da birinci sırada bitiririz. Halkımız doya doya zaferi kutlasın, çok hak ettik. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Çağlar'ın kulübü Leicester da sosyal medya hesabından oyuncusunu kutladı...2020 Elemeleri A Grubu'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Vedat Muriqi'in takımı Kosova, Çekya'ya 2-1 yenilip elendi. Finallerin biletini İngiltere'nin ardından Çekya aldı. B Grubu'nda Litvanya'yı 6-0'la geçen Portekiz de son maçlar öncesi 2.'liğini korurken, Lüksemburg'u 3-2 yenen Sırbistan da 3.sırayı alıp umudunu sürdürdü.