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Ada’da en iyi 11’e giren ÇAĞLAR’a dev talip

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Ada’da en iyi 11’e giren ÇAĞLAR’a dev talip
Premıer Lig'de gösterdiği performansla alkış alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Çağlar Söyüncü ligin en iyileri arasına girdi. Leicester City'de forma giyen milli stoperimiz, en çok okunan gazeteler arasında yer alan İngiliz The Guardian tarafından sezonun şu ana kadarki en iyi 11'ine seçildi. Liverpool'dan 85 milyon Euro bonservis değerine sahip Virgil van Dijk ile birlikte stoperde yer alan Çağlar için transfer dedikoduları da hız kazandı. Sky Sports, Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istediğini yazdı. Çağlar için 50 milyon Euro üzeri bir bonservis bedelinin ödenmesi bekleniyor.
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Ada’da en iyi 11’e giren ÇAĞLAR’a dev talip
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