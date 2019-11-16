Euro 2020’de Merih’i iyi izleyin

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UEFA, EURO 2020 biletini kapan A Milli Takım hakkında tanıtım yazısı yayınladı. Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Merih Demiral'a ayrı bir parantez açan UEFA'nın yazısı şöyle: "Everton'ın forvetiBeşiktaş'taki başarılı döneminde de hocası Şenol Güneş'ti. İnanılmaz hızlı ya da çok kalıplı bir oyuncu değil ancak çok çalışkan ve temiz bir bitirici., Alanyaspor'dan ayrılıp Sassuolo'nun yolunu tuttuğunda teknik direktörüEURO 2020'de 22 yaşında olacak olan defans oyuncusundan büyük beklentiler var. Merih'i iyi izleyin.MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de değerlendiren UEFA, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'da kaleciyken, bordomavili takımla 6 kez şampiyonluk kazanan Şenol Güneş, Türkiye'ye 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yaşattı. 2019'da Türkiye'nin başına tekrar dönmeden önce de Beşiktaş'ı çalıştırdı ve İstanbul ekibinde iki şampiyonluk kazandı. Şenol Güneş, Türkiye'nin hücumdaki en önemli noktasından en iyi performansı nasıl alacağını çok biliyor."