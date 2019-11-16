Hakemler maça direkt etki ettiler

ANDORRA'YA

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA karşısında mücadeleyi uzunca bir süre önde götüren ve hakem hatalarıyla maçı kaybeden Moldova'nın Türk hocası Engin Fırat,'a konuştu. Fransa'dan puan almaları halinde Türkiye'nin lider olarak şampiyonaya gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Fırat'a göre hakemler maçın sonucunu tayin etti. İşte Fırat'ın söylemleri: "Maç içerisinde çok fazla faulü görmediler ve hatalar yaptılar. İlk yarı 1-0 öne geçtik ve devreyi önde kapatabilseydik takımın direnci de artmış olacaktı.FATİH DOĞANElemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım dün bu ülkeye gitti. Önce özel uçakla İspanya'nın Barselona kentine hareket eden ay-yıldızlı kafile, oradan da kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafedeki Andorra'ya geçti. Bu arada yarın oynanacak Andorra maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. La Vella Ulusal Stadyumu'ndaki karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.Elemeleri B Grubu'nda Portekiz'in kendi sahasında Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Portekiz Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı,Bilindiği gibi UEFA, A Milli Takım oyuncularının Fransa maçında verdikleri asker selamı için soruşturma açarak büyük bir skandala imza atmıştı.merak konusu olduFutbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek kura çekimiyle belli olacak.seri başı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak. Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek.