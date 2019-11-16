Paulinho için Onyekuru taktiği

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray devre arası kiralamak istediği Bayer Leverkusen'in 18'lik Brezilyalı yıldızı Paulinho için planını hazırladı. Alman ekibine, Everton'dan kiralayıp,yükselttiği Onyekuru'yu örnek gösterecek olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yeteneğin de Terim'in ellerinde seviye atlayacağını savunacaklar. 18 yaşındaki Paulinho sol kanat ve forvette görev yapıyor.Galatasaray, bugün saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.