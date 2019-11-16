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Paulinho için Onyekuru taktiği

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Paulinho için Onyekuru taktiği
Galatasaray devre arası kiralamak istediği Bayer Leverkusen'in 18'lik Brezilyalı yıldızı Paulinho için planını hazırladı. Alman ekibine, Everton'dan kiralayıp, 1.5 yıl sonra değerini 15 milyon Euro'ya yükselttiği Onyekuru'yu örnek gösterecek olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yeteneğin de Terim'in ellerinde seviye atlayacağını savunacaklar. 18 yaşındaki Paulinho sol kanat ve forvette görev yapıyor.

RAKİP ÜMRANİYE
Galatasaray, bugün saat 13.00'te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
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Paulinho için Onyekuru taktiği
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