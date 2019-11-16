Radamel Falcao yokları oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Radamel Falcao krizi büyüyor. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu sakatlığından dolayı İspanya'daki doktoruna tedavi olmaya gitmişti.Milli ara sonrası oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlayan G.Saray sağlık heyetinin de planları suya düştü.Andone'nin de sakatolmasından dolayı Falcao'nun takımadönüşünü bekleyen teknik direktörFatih Terim de son gelişmelerden dolayıbüyük hayal kırıklığına uğradı.