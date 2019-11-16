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yokları oynuyor

’da Andone’nin sakatlığında teknik heyetin umut bağladığı Kolombiyalı golcü, tedavi olmak için gittiği İspanya’dan dönmezken, forma giyme sürecinin daha da uzayacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Radamel Falcao yokları oynuyor
Galatasaray'da Radamel Falcao krizi büyüyor. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu sakatlığından dolayı İspanya'daki doktoruna tedavi olmaya gitmişti. 10 günlük tedavi için gittiği İspanya'dan 11 Kasım'da İstanbul'a dönmesi beklenen Falcao, dün de gelmedi. 33 yaşındaki Kolombiyalının Madrid'deki tedavisi uzadığı için gelemediği ifade edildi. Milli ara sonrası oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlayan G.Saray sağlık heyetinin de planları suya düştü.

FATİH TERİM'İN PLANLARI BOZULDU
Başakşehir maçında kesin olarak oynamayacak olan tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve 13. haftadaki Trabzonspor maçına da yetişmesi beklenmiyor. Andone'nin de sakat olmasından dolayı Falcao'nun takıma dönüşünü bekleyen teknik direktör Fatih Terim de son gelişmelerden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradı.
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Radamel Falcao yokları oynuyor
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