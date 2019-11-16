Sakatlıklar belini büktü

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başından beri başarılı bir grafik çizen ancak sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Trabzonspor'a nazar değdi. Çekya Milli Takımı'nda sakatlanan Filip Novak ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nda ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Yusuf Sarı'dan sonra ufak bir sakatlığı olan Jose Sosa'dan da kötü haber geldi.Sağlık heyeti yoğun çaba harcayıp, takımın orta sahada bel kemiği olan Sosa'yı sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.SOSA'NIN sakatlığından sonra orta sahada alternatifi azalan Trabzonspor'da, sağlık heyeti iyileşen oyuncuların yetişmesi için çaba harcıyor. 11 aydır forma giyemeyen ancak idmanlara başlayan Onazi'nin Ankaragücü maçında oynaması için sağlık heyeti yoğun çalışıyor. Sturridge ve düz koşulara başlayan Ekuban'ın da bu maça yetiştirilmesi için büyük mesai harcanıyor.