Şenol Güneş, Mircea Lucescu'nun tezlerini çürüttü

A Milli Takım'da başarısızlıklar sonrası bahaneleriyle adından sıkça bahsettiren Mircea Lucescu'nun çok sayıda eleştirisi, Şenol Güneş tarafından yıkıldı.

Deneyimli teknik adam bahaneler yerine başarılarıyla dikkat çekerken, Lucescu yönetiminde tam 1 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşen ekibimiz, Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitti. İşte Lucescu'nun söylemleri ve şimdi gerçekleşenler:

LUCESCU: Ukrayna takımında iki kulüpten, bizde ise 10-15 takımdan gelen oyuncu vardı. Bu şekilde başarı kolay değil. Kadroyu 2-3 takımdan oluşturamıyoruz.

GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş elemelerde kadroyu 23 farklı takımdan gelen oyunculardan kurdu ve başarıya ulaştı.

LUCESCU: Elimde yeterli oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var.

Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var. Erol Alkan'ı çağırdık görmek için. Hollanda'nın 2. liginde oynuyor. Analiz yapıyoruz ama çözüm yok.

GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş 38 oyuncu ile grup aşamasını geçti. Oyuncu havuzumuzun genişliğini tüm dünyaya gösterdi.

LUCESCU: Romanya ve Finlandiya maçında tecrübemizin az olduğunu açık şekilde gördük.

Yediğimiz goller, ayağımızdan çıkan toplardan geliyor.

GERÇEKLEŞEN: Güneş, 21-22 yaş ortalamalı savunma oyuncularıyla çıktığı 11 maçın 8'inde gol yemedi ve önemli bir başarıya imza attı. Bu alanda bizden iyi sadece üç ülke var.

LUCESCU: Yabancı oynatmaya devam edersek Milli Takım'a çağıracak kimseyi bulamayız. Gençler ile bir yere kadar gidersiniz.

GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş, Merih (21), Zeki (22), Çağlar (23), Ozan Kabak (19), Yusuf (22) ve Cengiz (22) gibi çok sayıda genç yetenekle Avrupa Şampiyonası'na gitti.

LUCESCU: Elimde olanlarla çalışmak zorundayım. 2002'de 8 Galatasaraylı oyuncu kadroda vardı. Şimdi bulamıyorum. Rusya'da Zenit'ten 5-6 isim vardı. Ben de böyle olsun isterdim.

GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş 6 farklı ülkeden kadro kurdu. Bu oyuncuların 23'ü Türkiye'den çıktı.

LUCESCU: Sistemi kimin üzerine kuracağımı düşünüyorum.

Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var.

GERÇEKLEŞEN: Güneş ile oluşturulan yetenek havuzu sayesinde eksiklerin yerini başka isimler doldurdu.