Şu anda belki kaptandım!

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Almanya'nın Werder Bremen takımında forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, çarpıcı açıklamalar yaptı. Katıldığı bir panelde konuşan Nuri, "Şenol Güneş hocamı ve milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizi gururlandırdılar. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda bizi en iyi şekilde temsil ederler" dedi. Geçmişte bazı hatalar yaptığını belirten 31 yaşındaki orta saha, "Şu anda çalıştığım danışman ekibiyle 10 yıl önce karşılaşsam belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum. 52 değil, 112 maça çıkmış olacaktım. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.