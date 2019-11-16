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Türkiye, Karadağ'ı geçti; 2'de 2 yaptı

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup ikinci maçında Türkiye , Karadağ'ı Muhammet Arslantaş ve Ali Yavuz'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla milli takım 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltirken Karaddağ henüz puanla tanışamadı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.11.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 18:35
Türkiye, Karadağ'ı geçti; 2'de 2 yaptı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ikinci maçında Karadağ'ı 2-1 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

Ay-yıldızlı ekip, 11. dakikada Muhammet Arslantaş ve 53. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Karadağ'ın tek golünü ise 6. dakikada penaltıdan Luka Todorovic kaydetti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında milli oyuncu Erdoğan Kaya ile 90+1 dakikada Karadağ'dan Mirko Milikic kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Ermenistan'ı 3-0 mağlup etti.

İlk maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup eden milli takım, 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

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