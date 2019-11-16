Yanal agresif Kocaman sakin

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni ile tele röportaj yaptık. İşte Baroni'den seçmeler:
TÜM
goller önemlidir ama Galatasaray'a karşı attığım gol
taraftarlar için de çok
önemliydi.
İKİ
hocamdan da çok şey öğrendim. Fenerbahçe ikisi ile de şampiyonluğa ulaştı.
İkisi de çok
rekabetçi ve sürekli kazanmak isteyen teknik
adamlar. Aykut hoca (Kocaman) daha sakin, daha sabırlı. Ersun hoca (Yanal) daha agresif, sonuca daha hızlı gitmek isteyen yapıda.
EMRE
(Belözoğlu) ile uzun süre birlikte oynadık. Çok rekabetçi, tam bir winner.
Bu özellikleri tüm takımı motive ediyordu. Bu tip oyuncular için yaşın bir önemi yoktur. Emre de takip ettiğim kadarıyla bu sene çok iyi işler yapıyor.
AZİZ YILDIRIM
saygı duyduğum biri. Özellikle zor dönemlerimde onun desteğini arkamda hissetmek özeldi. Babam gibi...
VOLKAN
Demirel büyük bir kaptan. Eminim ki antrenörlük hayatında da futbolculuğundaki kadar başarılı olacaktır.