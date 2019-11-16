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Yanal agresif Kocaman sakin

Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli takımda çalıştığı iki teknik adamı böyle kıyaslarken, Aziz Yıldırım için de ‘Babam’ yorumunu yaptı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Yanal agresif Kocaman sakin
Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni ile tele röportaj yaptık. İşte Baroni'den seçmeler:
TÜM goller önemlidir ama Galatasaray'a karşı attığım gol taraftarlar için de çok önemliydi.
İKİ hocamdan da çok şey öğrendim. Fenerbahçe ikisi ile de şampiyonluğa ulaştı. İkisi de çok rekabetçi ve sürekli kazanmak isteyen teknik adamlar. Aykut hoca (Kocaman) daha sakin, daha sabırlı. Ersun hoca (Yanal) daha agresif, sonuca daha hızlı gitmek isteyen yapıda.
EMRE (Belözoğlu) ile uzun süre birlikte oynadık. Çok rekabetçi, tam bir winner. Bu özellikleri tüm takımı motive ediyordu. Bu tip oyuncular için yaşın bir önemi yoktur. Emre de takip ettiğim kadarıyla bu sene çok iyi işler yapıyor.
AZİZ YILDIRIM saygı duyduğum biri. Özellikle zor dönemlerimde onun desteğini arkamda hissetmek özeldi. Babam gibi...
VOLKAN Demirel büyük bir kaptan. Eminim ki antrenörlük hayatında da futbolculuğundaki kadar başarılı olacaktır.
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Yanal agresif Kocaman sakin
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