Yanal agresif Kocaman sakin

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncu Cristian Baroni ile tele röportaj yaptık. İşte Baroni'den seçmeler:goller önemlidir amataraftarlar için de çokönemliydi.hocamdan da çok şey öğrendim.İkisi de çokrekabetçi ve sürekli kazanmak isteyen teknikadamlar.(Belözoğlu) ile uzun süre birlikte oynadık.Bu özellikleri tüm takımı motive ediyordu. Bu tip oyuncular için yaşın bir önemi yoktur. Emre de takip ettiğim kadarıyla bu sene çok iyi işler yapıyor.saygı duyduğum biri. Özellikle zor dönemlerimde onun desteğini arkamda hissetmek özeldi.Demirel büyük bir kaptan. E