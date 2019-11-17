Andorra Türkiye maç özeti izle! EURO 2020 Andorra Türkiye MAÇ ÖZETİ BURADA!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunda başarılı maçlar çıkaran A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda konuk olduğu Andorra'yı 17. ve 21. dakikalarda Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. EURO 2020'ye katılmayı eleme maçlarının bitmesine 1 hafta kala garantileyen A Milli Futbol Takımımız üstün başladığı karşılaşmayı 2 farklı skorla yenerek gruptaki puanına 3 puan daha ekledi. Diğer yandan milli maç özetini izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Andorra Türkiye maç özeti izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Andorra Türkiye maç özeti ve karşılaşmadan detaylar…

ANDORRA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Andorra Türkiye maçı özeti ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;