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Andorra ! EURO 2020 Andorra Türkiye BURADA!

EURO 2020 eleme maçları kapsamında A Milli Futbol Takımı’mız deplasmanda Andorra’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanla yurda dönüyor. Enes Ünal’ın 17. ve 21. dakikalarda sahneye çıkarak 2 gole imza attığı karşılaşmada Andorra ekibinin karşı golle cevap verememesiyle maç 2-0’lık skorla ayyıldızlı ekibimizin galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan sporseverler milli ile ilgili arama motorlarında Andorra şeklinde yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte Andorra Türkiye maç özeti ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 01:02
Andorra Türkiye maç özeti izle! EURO 2020 Andorra Türkiye MAÇ ÖZETİ BURADA!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunda başarılı maçlar çıkaran A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda konuk olduğu Andorra'yı 17. ve 21. dakikalarda Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. EURO 2020'ye katılmayı eleme maçlarının bitmesine 1 hafta kala garantileyen A Milli Futbol Takımımız üstün başladığı karşılaşmayı 2 farklı skorla yenerek gruptaki puanına 3 puan daha ekledi. Diğer yandan milli maç özetini izlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Andorra şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Andorra Türkiye ve karşılaşmadan detaylar…

ANDORRA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Andorra Türkiye maçı özeti ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Andorra Türkiye maç özeti izle! EURO 2020 Andorra Türkiye MAÇ ÖZETİ BURADA!
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