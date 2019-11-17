Andorra Türkiye maçı canlı anlatım | Millilerin 11'i belli oldu!

EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya gelecek. Andorra Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'te La Vella Ulusal Stadı'nda oyanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİLER STATTA

Maç öncesi Milliler maçın oynanacağı stada La Vella Ulusal Stadı'na ulaştı.

Milliler Andorra ile maçın oynanacağı stada hareket etti

Bu akşam oynanacak karşılaşma, Türkiye ile Andorra arasındaki dördüncü randevu olacak. Milli Takım 578. maçına çıkarken, Şenol Güneş'in 62. milli maç heyecanı olacak. Bugüne kadar Türkiye Andorra arasındaki karşılaşmalarda Türkiye Andorra'dan hiç gol yemedi.

İLK 11'LER Türkiye: Uğurcan, Merih, Ozan Kabak, Ömer, Nazım, Kaan, Ozan, Hakan, Yusuf, Ahmet Kutucu, Enes Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

EURO 2020 Elemeleri'nde önceki gün İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Londra biletini almıştı. Bu maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş bugün flaş bir karar verdi ve bazı futbolcuların yerine genç isimleri kadroya dahil etti. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapıldı.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında bugün deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.