Antonio Conte’ye mermili tehdit mektubu gönderildi

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İnter Teknik Direktörü Antonio Conte, kimliği belirsiz kişilerden mermili tehdit mektubu aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre;Ayrıca polisin soruşturma açtığı ve mektubu gönderinin kimliğini bulmak için araştırmalara başlandığı kaydedildi. Daha önce Juventus'u çalıştıran ve sonrasında Chelsea'nin başına geçen Antonio Conte, sezon başında İnter'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.