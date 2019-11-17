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’ye mermili tehdit mektubu gönderildi

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Antonio Conte’ye mermili tehdit mektubu gönderildi
İnter Teknik Direktörü Antonio Conte, kimliği belirsiz kişilerden mermili tehdit mektubu aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gönderilen mektubun ardından İtalyan teknik direktöre polis koruması sağlandığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Ayrıca polisin soruşturma açtığı ve mektubu gönderinin kimliğini bulmak için araştırmalara başlandığı kaydedildi. Daha önce Juventus'u çalıştıran ve sonrasında Chelsea'nin başına geçen Antonio Conte, sezon başında İnter'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.
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Antonio Conte’ye mermili tehdit mektubu gönderildi
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