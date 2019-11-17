Falcao keşke van Persie gibi olabilse!

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Robin van Persie'nin birçok golünü izlemiştik. Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihini bile daha bilmiyoruz.Daha 3 sezon oynayacak, bu nedenle 'fiyasko' demek haksızlık. Onun şanssızlığı sezon başında sakatlanması oldu.Kolombiyalı sakat gelmedi. Galatasaray'da sakatlandı. Falcao magazinini spor sayfalarında aramayın!Transfer döneminin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada en çok konuşulan ismi olan Radamel Falcao, performansı ile hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sakatlığı sonrasında Fenerbahçe'ye 2015-16'da gelen Robin van Persie ile kıyaslaması yapılanSABAH SPOR yazarları konuyu mercek altına aldı.Galatasaray taraftarı muhteşem bir karşılama yaptı ama henüz gollerine tanık olmadı. Ayrıca Falcao'nun sakatlığı esrarını koruyor. Oysa Van Persie için sakat söylemleri medyanın manşetlerine taşınmıştı amaFalcao'nun verimsizliği, daha topa vurmaması ve sahalara dönüş tarihinin bilinmemesi özellikle Galatasaray yönetimini ciddi sıkıntıya sokuyor. Falcao,sorusu bana göre anlamsız duruyor.Yani G.Saray taraftarı bile Falcao içinnoktasına gelmiştir. Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı Şampiyonlar Ligi için aldı ama bırakın Avrupa'yı ligde bile kullanamadı. Tüm Galatasaraylılar süper Falcao beklerken normalini bile göremedi.Transferin ilk günlerinde endişeli yorumlar yapmıştım…Onun şanssızlığı sezon başında sakatlanıp, Şampiyonlar Ligi'nin en önemli karşılaşmalarını oynamaması oldu. Çünkü Galatasaray yönetimi, bu kulvarda Falcao'nun yeteneklerine güvendi ve bu büyük yatırımı yaptı. Daha 3 sezon oynayacak, bu nedenledemek haksızlık.Fakat maç ve kondisyon eksikliğini hissedecektir.Kolombiyalı, sakat gelmedi Galatasaray'da sakatlandı.Bu hem kulüp hem de sporcu için talihsizlik.Elbette büyük bir kayıp. Ona verilecekyıllık ücret içindemiştim. Bir futbolcunun geçmişi ve kalitesihakkında bilgi sahibi olabiliriz ama onunsakatlanacağını kim bilebilirdi ki?Futbolunu sahaya çıktıktan sonrakonuşuruz. Bu dönem içinde susanFalcao'nun, kariyeri boyunca çok iyibir profesyonel hayatı vardı. Bugünde o ciddiyetle dönmeye çalışıyor.Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma imzalanırken yıllık kazancı da 5 milyon Euro olarak duyuruldu. Kolombiyalı yıldızın KAP'a açıklanmayan çok sayıda bonusu bulunurken garanti ücret olarak ise 3 yılda 15 milyon Euro kazanması kesin.Dönüşü merakla beklenen Radamel Falcao için dün sarı-kırmızılı kulüpten bir de açıklama yapıldı. Oyuncunun yeniden İspanya'ya döneceği duyurulurken "İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek.denildi.