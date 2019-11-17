Falcao keşke van Persie gibi olabilse!

LEVENT TÜZEMEN:
Robin van Persie'nin birçok golünü izlemiştik. Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihini bile daha bilmiyoruz.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Daha 3 sezon oynayacak, bu nedenle 'fiyasko' demek haksızlık. Onun şanssızlığı sezon başında sakatlanması oldu.
BÜLENT TİMURLENK:
Kolombiyalı sakat gelmedi. Galatasaray'da sakatlandı. Falcao magazinini spor sayfalarında aramayın!
Transfer döneminin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada en çok konuşulan ismi olan Radamel Falcao, performansı ile hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sakatlığı sonrasında Fenerbahçe'ye 2015-16'da gelen Robin van Persie ile kıyaslaması yapılan Falcao'nun ne zaman döneceği resmi olarak da açıklanmazken
SABAH SPOR yazarları konuyu mercek altına aldı.
LEVENT TÜZEMEN:
Falcao'ya
Galatasaray taraftarı muhteşem bir karşılama yaptı ama henüz gollerine tanık olmadı. Ayrıca Falcao'nun sakatlığı esrarını koruyor. Oysa Van Persie için sakat söylemleri medyanın manşetlerine taşınmıştı ama Hollandalı golcü başta derbiler olmak üzere birçok maçta sahne alıp gollerini atmıştı.
Falcao'nun verimsizliği, daha topa vurmaması ve sahalara dönüş tarihinin bilinmemesi özellikle Galatasaray yönetimini ciddi sıkıntıya sokuyor. Falcao, 'Van Persie olur mu?'
sorusu bana göre anlamsız duruyor. Çünkü Van Persie'nin birçok golünü izlemiştik, Falcao'nun henüz gollerine tanık olmadık.
Yani G.Saray taraftarı bile Falcao için 'Keşke Van Persie gibi olsaydı'
noktasına gelmiştir. Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı Şampiyonlar Ligi için aldı ama bırakın Avrupa'yı ligde bile kullanamadı. Tüm Galatasaraylılar süper Falcao beklerken normalini bile göremedi.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Transferin ilk günlerinde endişeli yorumlar yapmıştım… Falcao'nun futbolculuğu ile ilgili değil, aynı bölgeden geçirdiği 6 sakatlık nedeniyle Van Persie gibi sorunlar yaşayabileceğini yazdım, söyledim.
Onun şanssızlığı sezon başında sakatlanıp, Şampiyonlar Ligi'nin en önemli karşılaşmalarını oynamaması oldu. Çünkü Galatasaray yönetimi, bu kulvarda Falcao'nun yeteneklerine güvendi ve bu büyük yatırımı yaptı. Daha 3 sezon oynayacak, bu nedenle 'Fiyasko'
demek haksızlık. Son antrenman görüntülerine baktığımda durumu çok iyi gözüktü.
Fakat maç ve kondisyon eksikliğini hissedecektir. Bu dönemi yine sakatlık yaşamadan atlatırsa Falcao'yu ocak ayından sonra konuşmalıyız.
BÜLENT TİMURLENK:
Bugünlerde ucuz reyting arıyorsanız, "Falcao, Van Persie'den beter" diyerek arkasına da bir kahkaha atarsanız olur biter.
Kolombiyalı, sakat gelmedi Galatasaray'da sakatlandı.
Bu hem kulüp hem de sporcu için talihsizlik.
Elbette büyük bir kayıp. Ona verilecek
yıllık ücret için "Geçen sezon golcüsü olmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kazansa yıllık ücreti çıkar"
demiştim. Bir futbolcunun geçmişi ve kalitesi
hakkında bilgi sahibi olabiliriz ama onun
sakatlanacağını kim bilebilirdi ki? Sağlam futbolcu eleştirilir, Falcao da dünyada sağlık problemi yaşayan herkes gibi bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğim bir insan.
Futbolunu sahaya çıktıktan sonra
konuşuruz. Bu dönem içinde susan
Falcao'nun, kariyeri boyunca çok iyi
bir profesyonel hayatı vardı. Bugün
de o ciddiyetle dönmeye çalışıyor. Falcao magazinini spor sayfalarında aramayın!
EN AZ 15 MİLYON EURO KAZANACAK
Monaco'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma imzalanırken yıllık kazancı da 5 milyon Euro olarak duyuruldu. Kolombiyalı yıldızın KAP'a açıklanmayan çok sayıda bonusu bulunurken garanti ücret olarak ise 3 yılda 15 milyon Euro kazanması kesin.
GALATASARAY: FALCAO, İSPANYA'YA GİDECEK
Dönüşü merakla beklenen Radamel Falcao için dün sarı-kırmızılı kulüpten bir de açıklama yapıldı. Oyuncunun yeniden İspanya'ya döneceği duyurulurken "İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek"
denildi.