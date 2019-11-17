Jose Sosa %99 Trabzonspor'da kalıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'nun satır başları şöyle:
* Göreve geldiğimizde gelirinin 6 katına yakın bir borç yükünün altında olan bir Trabzonspor vardı. 1,5 yıl, benim hayatımda en az 15 sene ifade ediyor.
* Öyle bir gün düşünün ki, kalktıktan sonra her taraftan sorun yağmaya başlıyor. Zorlu süreçlerden geçtik. 40 milyon Euro olan maliyeti 16 milyon Euro çektik.
* 1 milyar 200 bin borcu 850 milyona çekmiş durumdayız
. Sadece Yusuf Yazıcı'nın transferinden 17 milyon Euro gelir elde ettik.
* Tecrübeli oyuncularla altyapımızdaki oyuncularla bir kadro oluşturduk. Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Yollar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz.
* Sosa ile bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, asbaşkanımız detayları görüşüyor. Sosa, futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor'da görmeyi arzuladığım bir oyuncu.
* Hakem hatalarının bu kadar fazla olduğu bir yerde,
marka değerinin yükselmesini beklemek fazla iyimserlik olur.