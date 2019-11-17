Jose Sosa %99 Trabzonspor'da kalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu'nun satır başları şöyle:* Göreve geldiğimizde gelirinin 6 katına yakın bir borç yükünün altında olan bir* Öyle bir gün düşünün ki, kalktıktan sonra her taraftan sorun yağmaya başlıyor. Zorlu süreçlerden geçtik. 40 milyon Euro olan maliyeti 16 milyon Euro çektik.* 1 milyar 200 bin borcu. Sadece Yusuf Yazıcı'nın transferinden 17 milyon Euro gelir elde ettik.* Tecrübeli oyuncularla altyapımızdaki oyuncularla bir kadro oluşturduk. Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Yollar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz.* Sosa ile bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, asbaşkanımız detayları görüşüyor. Sosa, futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor'da görmeyi arzuladığım bir oyuncu.marka değerinin yükselmesini beklemek fazla iyimserlik olur.