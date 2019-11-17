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gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı

'de maçında gören Sağlıksporlu , hakem 'ya saldırınca, karşılaşma yarıda kaldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.11.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 18:49
Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı

Kayseri'de Süper Amatör Küme maçında kırmızı kart gören Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırınca, karşılaşma yarıda kaldı.
Kayseri Argıncık 1 nolu sahada oynanan Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor karşılaştı. Trend Gayrimenkulspor 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 70'inci dakikasında, Sağlıkspor oyuncusu Seyfettin Yesügey ile yardımcı hakem Erkan Kırçıl arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında maçın orta hakemi Ahmet Ulu, Seyfettin Yesügey'e kırmızı kart gösterdi. Karara tepki gösteren Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırdı. Bir süre, hakemler ve futbolcular arasında arbede yaşandı. Saha içinde çıkan arbede, görevliler ve polis ekiplerinin araya girmesi sonrasında güçlükle yatıştırıldı. Hakemlerin polis eşliğinde karakola giderek kendilerine saldıdan futbolculardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Müsabaka 70'inci dakikada yarıda kaldı.

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Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı
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