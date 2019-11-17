Liderlik aşkına

ANDORRA'NIN

BUGÜN NELER OLDU

İzlanda beraberliği ile EURO 2020'de mücadele etme hakkını kazanan A Milli Takımımız bugün Andorra karşısında liderlik kovalayacak.Biz kazanır,liderlik koltuğuna oturacak. Millilerimiz kazanır, Fransa yenilirseve tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider sıfatıyla gideceğiz. Moldova Ulusal Stadı'nda saatcanlı yayınlanacak maçı yiA Milli TakımTürkiye,kalesindeki 3 golü 2-1 mağlupolduğu İzlanda ve 1-1 beraberekaldığı Fransa maçlarında gördü.Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım 30 Kasım'da Bükreş'te yapılacak kura çekimini bekliyor. Ay-yıldızlıların gönlünde ise iki grup öne çıkıyor. Maçlarını Amsterdam ve Bükreş'te oynayacak C Grubu ya da ev sahipliğini Münih ve Budapeşte'nin yapacağı F Grubu'nda olmayı isteyen Milli Takım'da, "Bu şehirlerde yaşayan gurbetçilerimizin coşkusu bizi maçlara ekstra motive eder. Ayrıca çevre ülkelerden gelecek vatandaşlarımızla da daha maça çıkmadan rakiplerimiz karşısında üstünlüğü ele geçirmiş oluruz" düşüncesi hakim. Millilerimizin kura çekimine hangi torbadan gireceği de bu akşamki maçlardan sonra netlik kazanacak. Ay-yıldızlılar,büyük ihtimalle üçüncü torbada yer alacak.2 numaralı torbada olma ihtimalimiz yüksek.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı takım ile 62. maçına çıkacak. Güneş'in öğrencileri 31 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 92 gol atıp, kalesinde 54 gol gördü.