Liderlik aşkına

İzlanda beraberliği ile EURO 2020'de mücadele etme hakkını kazanan A Milli Takımımız bugün Andorra karşısında liderlik kovalayacak. Ancak bunun için kazanması yetmiyor, Arnuvutluk'un da Fransa'dan puan alması gerekli.
Biz kazanır, Fransa berabere kalırsa puanlar eşitlenecek ve ayyıldızlılarımız ikili averajda Fransa'ya üstün olduğu için
liderlik koltuğuna oturacak. Millilerimiz kazanır, Fransa yenilirse bir puan farklı zirvenin sahibi olacağız
ve tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider sıfatıyla gideceğiz. Moldova Ulusal Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak TRT 1'den
canlı yayınlanacak maçı yi Slovak Ivan Kruzliak yönetecek.
ANDORRA'NIN BİZE GOLÜ YOK!
A Milli Takım H Grubu'nda geride kalan 9 maçta en az gol yiyen takım durumunda.
Türkiye,
kalesindeki 3 golü 2-1 mağlup
olduğu İzlanda ve 1-1 berabere
kaldığı Fransa maçlarında gördü. Milli Takım, bu güne kadar Andorra ile oynadığı 3 maçı da kazanırken attığı 8 kez gole karşın kalesinde hiç gol görmedi.
EVİMİZDE GİBİ OYNARIZ!
Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım 30 Kasım'da Bükreş'te yapılacak kura çekimini bekliyor. Ay-yıldızlıların gönlünde ise iki grup öne çıkıyor. Maçlarını Amsterdam ve Bükreş'te oynayacak C Grubu ya da ev sahipliğini Münih ve Budapeşte'nin yapacağı F Grubu'nda olmayı isteyen Milli Takım'da, "Bu şehirlerde yaşayan gurbetçilerimizin coşkusu bizi maçlara ekstra motive eder. Ayrıca çevre ülkelerden gelecek vatandaşlarımızla da daha maça çıkmadan rakiplerimiz karşısında üstünlüğü ele geçirmiş oluruz" düşüncesi hakim. Millilerimizin kura çekimine hangi torbadan gireceği de bu akşamki maçlardan sonra netlik kazanacak. Ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada bitirirse
büyük ihtimalle üçüncü torbada yer alacak. Grubu birinci tamamlarsak,
2 numaralı torbada olma ihtimalimiz yüksek.
62
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı takım ile 62. maçına çıkacak. Güneş'in öğrencileri 31 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 92 gol atıp, kalesinde 54 gol gördü.