Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta Tarık Çetin'in 54. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen ve yaptığı 7 net kurtarışla 1-0'lık galibiyette başrolü kapan Zafer Görgen,'a konuştu.Her çocuk gibi mahalle aralarında... Sonra 2014'te Yeni Milas'a, oradan da Manisaspor'a geçtim. Cuma lisansım çıktı, pazar kendimi A takımın kalesinde buldum. Ligin son maçlarıydı. O karşılaşmada 20 pozisyon kurtarmama rağmen 8-1 yenilip küme düşmeyi garantiledik.Gökhan Akkan abinin yanına sezon başı Tarık Çetin abimiz geldi.54. dakikada Tarık abi kırmızı kart görünce oyuna girdim. Hep sıramı bekledim,"Çok çalışıp bu formayı giydim. Gelecek hafta oynayacağımız Denizlispor maçında Tarık abi cezalı. Yine şans bulup elimden geleni yapmak istiyorum. Beni buralara kadar getiren tüm teknik direktörlere minnet borcum var.""Hayalim Avrupa'da oynamak. Favorim Premier Lig. İtalya Ligi de bizim lige benziyor. Orada fazla zorluk çekmeyeceğime inanıyorum. Tabii ki önce Rize'de başarılı olup sonra hayallerimi gerçekleştirmeyi hedefliyorum."MUHAMMET DELAL