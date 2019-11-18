Bu ne yaman çelişki!

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir maç kazanıp 2 beraberlik alan Beşiktaş, sonraki beş karşılaşmadan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak şahlanmıştı. Toparlanıp yarıştan kopmayacağının sinyallerini veren siyah-beyazlıların bu maçlarda sergilediği performans, istatistiksel olarak ilginç bir çelişkiyi ortaya koydu.
Kara Kartal, 13 puan topladığı son beş hafta karnesinde istatistiksel olarak ilk altı haftanın gerisinde kaldı. Comparisanator verilerine göre Beşiktaş; gol, şut, şut pası, dripling, atak aksiyonu, top kaybı, pas, orta gibi çok sayıda kritik değerde önceki performansının gerisinde olmasına rağmen istediği sonuçları almayı başardı.
FARKINI KALEDE GÖSTERDİ
Teknik heyeti en fazla mutlu eden performans ise kaleci Loris Karius'tan geldi. Ligin ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Alman file bekçisi, son 5 lig maçında bu rakamı bire düşürdü.
Bireysel hata sayısı azalan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ve Galatasaray gibi zorlu ekiplerin de olduğu beş maçlık dönemde 13 puan topladı.
DİŞİ KARTALLAR GOL YAĞDIRDI
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Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Takımı, Hakkı Yeten Tesisleri'nde konuk ettiği Kireçburnu'nu 10-2 yenerek farklı bir sonuç aldı. Puanını 12'ye çıkaran siyah-beyazlıların gollerini Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti.