Bu ne yaman çelişki!

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BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir maç kazanıp 2 beraberlik alan Beşiktaş, sonraki beş karşılaşmadan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak şahlanmıştı.Kara Kartal, 13 puan topladığı son beş hafta karnesinde istatistiksel olarak ilk altı haftanın gerisinde kaldı.Teknik heyeti en fazla mutlu eden performans ise kaleci Loris Karius'tan geldi.Bireysel hata sayısı azalan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ve Galatasaray gibi zorlu ekiplerin de olduğu beş maçlık dönemde 13 puan topladı.Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Takımı, Hakkı Yeten Tesisleri'nde konuk ettiği Kireçburnu'nu 10-2 yenerek farklı bir sonuç aldı. Puanını 12'ye çıkaran siyah-beyazlıların gollerini Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti.