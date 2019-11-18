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amatör küme maçında

İstikbal mobilya teknik Direktörü , hafta sonu 'de oynanan amatör futbol maçlarını yakın takibe aldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:36
Bülent Uygun amatör küme maçında

Süper Lig'e verilen milli arada İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, amatör futbol sahalarına giderek hem maçları izledi hem de sporseverlerle keyifli dakikalar geçirdi.

Argıncık Stadı'na giderek tribünde maç izleyen taraftarlar ile selamlaşan ve bir süre sohbet eden Uygun, ardından Ampute Ligi maçlarında ter döken takımlara başarılar diledi. Bir süre maçları izleyen ve minik taraftarlar ile fotoğraf çektiren Bülent Uygun, ''Lige verilen arada amatörlerimizin arasında olmak istedim'' dedi.

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Bülent Uygun amatör küme maçında
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