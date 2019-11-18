Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi nerede ve saat kaçta? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri...

kura çekimi ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi nerede ve saat kaçta? İşte ’nin muhtemel rakipleri...

’de eleme karşılaşmalarında H grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 9. Hafta maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmada beraberliğe imza atarak gruptaki maçların bitmesine 1 haftalık süre kala Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bu önemli başarının ardından futbolseverler turnuvada mücadele etmeye hak kazanan ülkelerin eşleşeceği grupların belirleneceği kura çekiminin ne zaman yapılacağı ile ’nin muhtemel rakiplerini de merak ederek arama motorlarında, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edbilirsiniz. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte kura çekimine ilişkin bilgiler ve Türkiye’nin muhtemel rakipleri…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 01:54
EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi nerede ve saat kaçta? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup maçlarının bitimine 1 hafta, İzlanda ile sahasında oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak turnuvaya katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'mızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşlececeği merak ediliyor. Eleme maçları süresince bulunduğu H grubunda başarılı maçlar çıkaran ve yolunda grubun güçlü takımlarında Fransa karşısında galibiyete imza atan ay-yıldızlı ekibimizin de grubunun ve rakiplerinin belileneceği kura çekimlerinin yapılacağı tarih sporseveler tarafından arama motorlarında, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde EURO 2020 kura çekiminin tarihi, yeri ve saatine ilişkin bilgileri bulabileceğiniz gibi 'nin muhtemel rakiplerini de öğrenebileceksiniz. Peki, , EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK? – TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ…

EURO 2020 kura çekimi tarihi, yeri ve saati ile Türkiye'nin muhtemel rakiplerini haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi nerede ve saat kaçta? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN