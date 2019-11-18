EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi nerede ve saat kaçta? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup maçlarının bitimine 1 hafta, İzlanda ile sahasında oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak turnuvaya katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'mızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşlececeği merak ediliyor. Eleme maçları süresince bulunduğu H grubunda başarılı maçlar çıkaran ve EURO 2020 yolunda grubun güçlü takımlarında Fransa karşısında galibiyete imza atan ay-yıldızlı ekibimizin de grubunun ve rakiplerinin belileneceği kura çekimlerinin yapılacağı tarih sporseveler tarafından arama motorlarında, EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? Şeklinde sorularla yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde EURO 2020 kura çekiminin tarihi, yeri ve saatine ilişkin bilgileri bulabileceğiniz gibi Türkiye'nin muhtemel rakiplerini de öğrenebileceksiniz. Peki, , EURO 2020 kura çekimi ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK? – TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ…

EURO 2020 kura çekimi tarihi, yeri ve saati ile Türkiye'nin muhtemel rakiplerini haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar…