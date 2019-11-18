EURO 2020'ye gruplardan son 3 bilet

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürerken turnuvada mücadele etmeye hak kazanan takımlar da birer birer belli oluyor. Dün oynanan karşılaşmada Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan 17'nci takım oldu. Elemelerde bugün ve yarın oynanacak maçların ardından son 3 takım şampiyona vizesi alacak.

GRUPLARDAN SON 3 BİLET İÇİN 6 ADAY

EURO 2020 yolunda bugün 3 grupta 8 maç oynanacak. D Grubu'nda lider Danimarka 15 puan toplarken, İsviçre 14, İrlanda Cumhuriyeti ise 12 puanla sıralanıyor. Lider Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olurken, İsviçre de Cebelitarık deplasmanında kazanıp direkt olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme hesapları yapıyor. Son maçlar öncesinde Danimarka'ya deplasmanda alacağı 1 puan yeterli olacak. İrlanda Cumhuriyeti ise Danimarka'yı 2 ya da daha farklı yenmesi halinde gruptan çıkacak. Ev sahibi, tek farklı galip gelmesi halinde ise İsviçre'nin Cebelitarık deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Şampiyonaya grup elemelerinden sonra direkt olarak gidecek son takım ise E Grubu'nda yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Hırvatistan grubu lider bitirmeyi garantilerken, 2'nci sıra için ise 3 takımın şansı bulunuyor. 11 puanla 3'üncü sırada yer alan Galler, 12 puanla 2'nci durumda bulunan Macaristan'ı konuk edecek. 10 puanla 4'üncü sıradaki Slovakya ise 1 puanla son sırada yer alan Azerbaycan'ı ağırlayacak. Slovakya'nın Azerbaycan'ı mağlup edememesi durumunda Macaristan'a beraberlik yeterken, Galler'in Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda kazanmaktan başka çaresi yok. Slovakya ise kazanıp, Galler-Macaristan mücadelesinin berabere bitmesini bekleyecek.

SON 4 TAKIM İSE PLAY-OFF'TAN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek son 4 takım ise ayrı bir organizasyonla belli olacak. Bu organizasyonda play-off maçlarına UEFA Uluslar Ligi'nin 16 grup birincisi katılacak. 16 takım arasında şampiyonaya gitme hakkını hâlihazırda elde eden takım var ise bir altındaki takım play-off'ta yer alacak. 16 takımın oluşturacağı 4'erli 4 grup sonunda grup liderleri her ligde, statüye göre eşleşip yarı final ve final oynayacak. Yani her ligden bir takım, EURO 2020 biletini cebine koyacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almayı garantileyen 17 takım şu şekilde:

TÜRKİYE, Avusturya, Belçika, Çekya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan.