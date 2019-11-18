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'da son dakika sakatlık şoku! Muslera ve 'den sonra...

Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık problemleriyle çalışmalarını tam kadro sürdürmeyi başaramayan 'da bir sakatlık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp bugün ve 'nın yaşadığı sakatlıklarla ilgili resmi açıklamada bulunurken bir diğer yıldız oyuncudan da sakatlık haberi geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika sakatlık gelişmesine dair detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 22:08
Galatasaray'da son dakika sakatlık şoku! Muslera ve Ryan Babel'den sonra...

Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı 19 puanla tamamlayan ve 6. sırada bulunan 'da sakatlık sorunları üst üste geliyor.

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Galatasaray'da son dakika sakatlık şoku! Muslera ve Ryan Babel'den sonra...
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