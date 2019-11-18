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'ün teknik direktörü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'de, teknik direktörlük görevine getirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.11.2019 21:01
Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol

Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg'u çalıştırdı.

Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.

Köln'de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer'in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer'in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in başına getirildiği açıklandı.

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Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol
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