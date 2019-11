Loca krizinde kafalar konuştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Atalay Demirbaş'a "İmamoğlu" dayağı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 Nisan 2019 günü Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını 80 nolu locada seyretmiş, maç sırasında 'Mazbatayı ver' şeklinde sloganlar atılmıştı. İmamoğlu'nun atılan siyasi slogana karşılık vermesiyle spora siyasetin sokulduğu eleştirileri yapılmıştı.

Locanın sahibi Demand Gayrimenkul tarafından Beşiktaş Kulübü'ne bir ihtarname gönderilmiş, ihtarnamede locanın bilgileri dışında Ekrem İmamoğlu ve Özen Kuzu'ya tahsil edildiği anlatılmıştı. Ayrıca Atalay Demirbaş, "Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan toplam 10 Milyon dolarlık çeki, Özen Kuzu adlı iş insanına verdi" demişti.

O AVUKAT İŞADAMINI DÖVDÜ

Söz konusu olay ile ilgili dün garip bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Demand Gayrimenkul'ün sahibi işadamı Atalay Demirbaş, hakkında loca krizi ile ilgili açıklamalarda bulunduğu eski Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırısına uğradığını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilen locanın arkasından "tehdit" çıktı

İŞTE O DİLEKÇE

İşadamı Demirbaş, kendisine kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması yönünde baskı yapana Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde vahim olay aynen şu şekilde anlatıldı:

"13 Nisan 2019 tarihinde oynanan Beşiktaş – Medipol Bahçeşehir maçında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun maçı izlediği loca ile ilgili müvekkilimiz şüpheliye 29 Nisan 2019 tarihinde müvekkilimizin yetkilisi olduğu Demand Gayrimenkul Danışmanlık şirketine ait olan locanın şirketin izni ve bilgisi olmaksızın kullandırıldığından bahisle loca kiralama bedelinin iadesi talepli ihtarname göndermiştir.

Müvekkilimiz (Atalay Demirbaş) "Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 3 Milyon 200 Bin Dolar menfaat sağlayabilmek için, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan toplam 10 Milyon Dolar'lık çeki, Özen Kuzu adlı iş insanına verdi" yönünde açıklamalar da bulunmuştur.

Şüpheli (Şafak Mahmutyazıcıoğlu) ise müvekkilimizi aramış ve görüşmek istemiştir. 17/11/2019 saat 11.00-11.30 civarında müvekkilimiz ve şüpheli Bakırköy Galeria AVM de bulunan The Food Clan adlı restoranda görüşmüşlerdir. Görüşme amaçları ise; Vodafone Arena da müvekkilimizin yetkilisi olduğu şirketin kullanma hakkı sahibi olduğu locasının bilgisi dahilinde olmadan İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na kullandırılması ve Kuzu inşaat ile ilgili bazı ticari anlaşmazlıklara çözüm üretme hakkındadır. Ancak şüpheli görüşmede müvekkilimize ;

- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun müvekkilimizin bilgisi dahilinde müvekkilimize ait locayı kullandığı ve Kuzu inşaat ticari anlaşmazlık hakkında kendisinin beyanlarını doğrulayacağını ve bu yönde yazılı basın açıklaması yapacağını,

"Şerefsizim haysiyetsizim kameraya çekip söyleyeceksin."

"Beşiktaş'tan Kuzu ya verilen çeki şafak ın sonradan öğrendiğini söyleyeceksin "

"Yoksa evine gelicem"

"Benim kızımın gözünden yaş geliyor seninden çocuğunun gözünden yaş akıtıcam ."

"ÖLDÜRÜCEM seni bunları 24 saat içerisinde vermezsen" şeklinde müvekkilimize hakaretler ve tehditler savurmuştur.



Görüldüğü üzere müvekkilimiz şüpheli tarafından kendisi ve yakınlarının canıyla tehdit edilmiştir.



Müvekkilimiz ise bunu asla yapmayacağımı gerçek ne ise onu savunmakta devam edeceğini ve bazı olayların hukuka intikal ettiğini hukuka adalete güvenimin tam olduğunu ordan çıkacak kararları beklemeleri gerektiğini beyan etmiştir. Ancak şüpheli bunun üzerinde tehdit ve hakaretlerini arttırmış "Sen her şeyin hukuk ile mi çözüldüğünü sanıyorsun" diyerek belinde SİLAH ile oturdukları masadan ayağa kalkarak aniden defalarca müvekkilimize kafa ve yumruk atarak darp etmiştir. Şüpheli ancak restoran çalışanlarının araya girmesi ile durdurulmuştur. İş bu dilekçemizin ekinde The Food Clan Cafe kamera görüntülerini sayın savcılığınıza sunuyoruz. Ayrıca The Food Clan Cafe çalışanları müvekkilimizin hakaret, tehdit ve darp edilmesine şahitlik etmiş olup sayın savcılığınızca çalışanların tanık olarak çağrılmasını ve dinlenmesini talep ederiz.

Müvekkilimiz masadan kalkmaya çalıştığında ise müvekkilimizi canı ile çok çok ağır şekilde tehdit ederek mekandan ayrılmasına engel olmuştur ve saatlerce hürriyetinden yoksun kılmıştır. Müvekkilimiz hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Görüldüğü üzere şüpheli müvekkilimize karşı TCK m. 109 da ki Kişiyi Hürriyetinden Kılma Suçunun tehditle işleyerek iş bu suçun ağır cezayı gerektiren halini işlemiştir.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİMİZE İLİŞKİN OLARAK

Müvekkilimizin aldığı bu tehditler ve hakaretlerden sonra bütün huzuru kaçmıştır. Aldığı tehditlerden dolayı kendisine ve ailesinin ÖLDÜRÜLMESİNDEN korkmaktadır. Zira şüpheli müvekkilimize 24 saat içerisinde yapmazsan ÖLDÜRÜRÜM, kızının gözünden yaş akıtırım gibi tehditlerde bulunmuştur. İş bu sebeple uzaklaştırma talep etme zaruriyetimiz doğmuştur. Şüpheli hakkına müvekkilimizin konut ve iş yerine yaklaşmamasına , iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, tehdit , aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına , iletişim araçları ile rahatsız etmemesi yönünde UZAKLAŞTIRMA KARARI verilmesini talep ediyoruz."

Atalay Demirbaş, savcılığa saldırı anına ilişkin görüntüler de sundu. Görüntülerde Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun işadamına kafa attığı görülüyor.