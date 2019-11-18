Oğuz Çetin’in acı günü Baba Çetin toprağa verildi

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Türk futbolunun efsane ismi Oğuz Çetin'in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden babası Nihat Çetin dün toprağa verildi. TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü olarak görev yapan Çetin'in babası Nihat Çetin kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumarkenTörene Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen,spor yorumcuları, sevenleri ve yakınları katıldı.