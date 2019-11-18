Terim 11’i bozmuyor

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NZONZİ

BUGÜN NELER OLDU

Ligde son iki haftadır kazanan Galatasaray, Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 6-0'lık Real Madrid bozgunundan sonra Gaziantep FK karşısında kadroya neşter vurup sakat Belhanda dışında Seri, Nzonzi ve Nagatomo gibi as oyuncularını kesen Fatih Terim, 2 golle 3 puanı alan kadroyla devam edecek.yine formayı verecek olan Terim, sadece sakatlanan Andone'nin yerine Babel'i oynatacak. Babel, Hollanda Mili Takımı'nın son oynadığı Kuzey İrlanda maçında da forvette görev yaptı.Fatih Terim, hemen sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük için çıkacakları Club Brugge karşılaşmasında ise mecburi bir rotasyona gidecek.Sibir takımın disiplinli olması için vardır ancak stratejiler maç kazandırır. Türk Telekom'da PSG ve Real Madrid maçlarını kaybetmesine rağmen G.Saray'ın 3-5-2 sisteminde ortaya koyduğu futbol alkış almıştı. Terim'in elindeki kadro 3-5-2'yi oynamaya çok müsait. Bu sistem rakibi karşılarken 5'li savunmaya dönebiliyor. Hücum ederken de önde baskı yapma adına güçlü bir orta saha yaratıyor. G.Antep maçında 3-5-2 sisteminin en önemli ayağı Emre Taşdemir'in kanatta oynaması, hücuma derinlik ve çabukluk kazandırmasıydı. G.Saray'ın son 2 şampiyonluğunda hep vurguladığım gibi Rodrigues- Onyekuru gibi çabuk oyuncuların büyük katkısı olmuştu. Terim, ocak ayına kadar 3-5-2 taktiğinde kalmalı. Devre arasında Onyekuru görüşmeleri mutlaka sonuçlandırılmalı.G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in Falcao transferi öncesi istediği isim olan Genk'in golcüsü Mbwana Samatta, Premier Lig'e gidiyor. BBC'nin haberine göre; Newcastle ve West Ham United, Ocak ayında Samatta'yı kadrolarında görmek istiyor. Sezon başında Terim'in ısrarla 'alınsın' raporu verdiği 26 yaşındaki forvet, bonservis ücretinin fazla olması nedeniyle alınmamıştı.Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalya basını, sarıkırmızılıların 500 bin Euro'luk opsiyonu kullanarak Fransız orta sahayı bir sezon daha kiralayacağını yazdı. G.Saray, 30 yaşındaki oyuncuya 3.25 milyon Euro maaş ödemeyi sürdürecek. Nzonzi bu sezon 12 maçta 1 asist yaptı.