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6 - 1 (MAÇ SONUCU)

C grubu 10. hafta maçında evinde konuk ettiği 'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada ve 90 dakika sahada kaldı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 01:03
Almanya 6 - 1 Kuzey İrlanda (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda sahasında Kuzey İrlanda'yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry'nin "hat-trick" yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

20 TAKIM BELLİ OLDU

Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

- E Grubu

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

- G Grubu

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

- I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1

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Almanya 6 - 1 Kuzey İrlanda (MAÇ SONUCU)
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