Aslan’da milli seferberlik!

FALCAO'NUN

TEDAVISI

BUGÜN NELER OLDU

İlk haber Hollanda MilliTakımı'ndan geldi ve Babel'in soldizinden yaşadığı sakatlık nedeniylekadrodan çıkarıldığı belirtildi.Ardından Macaristan ile oynananmaçta bel ağrıları yaşayanMuslera'nın UruguayMilli Takım kadrosundançıkarıldığı haberi ulaştı.Ancak hem Uruguay'ın hemde Hollanda'nın herhangi biriddiasının olmadığı içinBabel ile Muslera'nınhocalarından izin aldıklarıbelirtildi. Hollanda EURO 2020finallerine gitmeyi garantilediğiiçin Babel, Estonya maçını beklemedentakıma katılmak istedi.Luyindama ise ülkesiKongo'nun Afrika Kupası'ndaGambiya ile oynadığı maçtasakatlandı.Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti. Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.Aslan,146 milyon Euro'luk işletme geliriyle ezeli rakiplerini geride bıraktı, 5 milyon Euro ile artıya geçen tek ekip olduKPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz etti.Vergi sonrası kâr-zararda Aslan, 5 milyon Euro'yla artıya geçen tek kulüp oldu.zararının 33 milyon Euro olduğu görüldü.49 milyon Euro zararda.vergi sonrası zararı ise 10 milyon Euro.