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Aslan’da milli seferberlik!

Babel dizinden sakatlık yaşadığı için ; Muslera ise belindeki ağrılar nedeniyle Uruguay kadrosundan çıkarıldı. Luyindama da milli maçta sakatlandı...

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Aslan’da milli seferberlik!
Galatasaray, dün üst üste gelen haberlerle şok yaşadı. İlk haber Hollanda Milli Takımı'ndan geldi ve Babel'in sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Ardından Macaristan ile oynanan maçta bel ağrıları yaşayan Muslera'nın Uruguay Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı haberi ulaştı. Ancak hem Uruguay'ın hem de Hollanda'nın herhangi bir iddiasının olmadığı için iki yıldızın tedbir amaçlı olarak affını istediği öğrenildi.

HOLLANDA'NIN FİNALİ ZATEN GARANTİ
Babel ile Muslera'nın ligde cuma günü Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde de salı günü C.Brugge ile kritik maçlara çıkacak olan takımlarını yalnız bırakmamak için hocalarından izin aldıkları belirtildi. Hollanda EURO 2020 finallerine gitmeyi garantilediği için Babel, Estonya maçını beklemeden takıma katılmak istedi. Uruguay da Arjantin'le özel maça çıkacağı için Muslera kamptan erken ayrılmak istedi. Luyindama ise ülkesi Kongo'nun Afrika Kupası'nda Gambiya ile oynadığı maçta sakatlandı. 65. dakikada oyundan çıkan yıldız oyuncunun durumu bugün belli olacak.

FALCAO'NUN TEDAVISI SÜRÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti. Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

TEK KÂRLISI G.SARAY
Aslan,146 milyon Euro'luk işletme geliriyle ezeli rakiplerini geride bıraktı, 5 milyon Euro ile artıya geçen tek ekip oldu
KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz etti. G.Saray, 146 milyon Euro'luk işletme geliriyle zirvede yer aldı. Vergi sonrası kâr-zararda Aslan, 5 milyon Euro'yla artıya geçen tek kulüp oldu. 111 milyon Euro geliri olan F.Bahçe'nin zararının 33 milyon Euro olduğu görüldü. 99 milyon Euro geliri olan Beşiktaş 49 milyon Euro zararda. 45 milyon Euro gelire sahip Trabzonspor'un vergi sonrası zararı ise 10 milyon Euro.

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