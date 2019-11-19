Aslan’da milli seferberlik!

Galatasaray, dün üst üste gelen haberlerle şok yaşadı.
İlk haber Hollanda Milli
Takımı'ndan geldi ve Babel'in sol
dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle
kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Ardından Macaristan ile oynanan
maçta bel ağrıları yaşayan
Muslera'nın Uruguay
Milli Takım kadrosundan
çıkarıldığı haberi ulaştı.
Ancak hem Uruguay'ın hem
de Hollanda'nın herhangi bir
iddiasının olmadığı için iki yıldızın tedbir amaçlı olarak affını istediği öğrenildi.
HOLLANDA'NIN FİNALİ ZATEN GARANTİ
Babel ile Muslera'nın ligde cuma günü Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde de salı günü C.Brugge ile kritik maçlara çıkacak olan takımlarını yalnız bırakmamak için
hocalarından izin aldıkları
belirtildi. Hollanda EURO 2020
finallerine gitmeyi garantilediği
için Babel, Estonya maçını beklemeden
takıma katılmak istedi. Uruguay da Arjantin'le özel maça çıkacağı için Muslera kamptan erken ayrılmak istedi.
Luyindama ise ülkesi
Kongo'nun Afrika Kupası'nda
Gambiya ile oynadığı maçta
sakatlandı. 65. dakikada oyundan çıkan yıldız oyuncunun durumu bugün belli olacak.
FALCAO'NUN TEDAVISI SÜRÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti. Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
TEK KÂRLISI G.SARAY
Aslan,146 milyon Euro'luk işletme geliriyle ezeli rakiplerini geride bıraktı, 5 milyon Euro ile artıya geçen tek ekip oldu
KPMG Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübünün işletme gelir-giderini analiz etti. G.Saray, 146 milyon Euro'luk işletme geliriyle zirvede yer aldı.
Vergi sonrası kâr-zararda Aslan, 5 milyon Euro'yla artıya geçen tek kulüp oldu. 111 milyon Euro geliri olan F.Bahçe'nin
zararının 33 milyon Euro olduğu görüldü. 99 milyon Euro geliri olan Beşiktaş
49 milyon Euro zararda. 45 milyon Euro gelire sahip Trabzonspor'un
vergi sonrası zararı ise 10 milyon Euro.