Devler takipte

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nden destan yazarak çıkarken, Milli futbolcularımız da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takıldı. Teknik direktörGenç yıldızlarımız, Avrupa devleri arasında rekabet ortamı oluşturmaya şimdiden başladı. Leicester City'de performansıyla büyük takdir toplayan Çağlar Söyüncü ve Roma'daki muhteşem futboluyla göz doldurduktan sonra sakatlanan ancak bu sakatlığını atlatanİtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Milli Takım'da savunmanın bel kemiği olanTrabzonspor'un başarılı file bekçisiSchalke 04'te oynayanadım adım takip ediyor.