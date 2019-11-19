İstatistik liderliği kesmiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 11 haftadaSarı-lacivertliler,gibi istatistiklerde zirvede. Yanal bu rakamların sonuca daha fazla yansıması için özel çalışmalarını sürdürürken futbolcularına sık sık,uyarısı yapıyor.