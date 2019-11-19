İstatistik liderliği kesmiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 11 haftada birçok kategoride rakiplerinin önünde olmasından memnun ama onun gözü puan cetvelindeki liderlikte…
Sarı-lacivertliler, ligin en fazla topa sahip olma
, rakip kaleye en fazla şut çekme
, pas istatistikleri, kilit pas ve ceza sahasında topla buluşma
gibi istatistiklerde zirvede. Yanal bu rakamların sonuca daha fazla yansıması için özel çalışmalarını sürdürürken futbolcularına sık sık, "Evet çok iyiyiz. Her şeyi mükemmel yapıyoruz ama bunun sonucunu puan cetvelinde lider olarak görmek istiyorum"
uyarısı yapıyor.