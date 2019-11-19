İstenmeyen adamların zaferi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni tarihinin en iyi performanslarından birini sergileyerek atlatan A Milli Takım'daki oyuncuların birçoğunun ortak bir özelliği dikkat çekiyor… Oyuncularımızın büyük bölümü kariyerlerinde daha önce istenmeyen adam ilan edilmişti. İşte Milli Takım'da kimi isimlerin dikkat çeken kariyerleri:

Ozan Tufan: Zirveyi de dibi de gördü, sonrasında küllerinden doğdu. Neredeyse bir yıl top oynamayan Ozan istenmeyen adam olarak önce kadro dışı bırakıldı, ardından Alanya'ya kiralandı. 19 maçlık Alanya kariyeri sonrasında tekrar zirve yaptı. Milli Takım ve F.Bahçe'nin değişilmezi oldu.

Ömer Bayram: Geçtiğimiz sezon G.Saray'da formayı almak bir tarafa zaman zaman kulübede bile yer bulamadı. Sezon başında Terim kendine 'başka takım bulabilirsin' dedi. Ardından sakatlıklar ve düşen performanslar sonrası ilk 11'e girdi. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da oyunu ile dikkat çekti.

Mert Günok: 2014-15'te kadroda düşünülmediğini öğrenince F.Bahçe ile yollarını ayırdı. Önce Bursa'ya sonrasında Başakşehir'e gitti. Tarihinin en başarılı defans karnesine sahip Milli Takım'ın kalesini korudu ve zirve yaptı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da gol yemediği maç sayısında en iyi 2. isim oldu.

Cenk Tosun: Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Cenk ilk sezonunda 29 maçta 4 gol atınca takımında istenmeyen adam ilan edildi. Bir anda 4. forvet durumuna gelen Cenk, mücadelesinin karşılığını Milli Takım'da aldı. Elemelerde ise 5 gol atıp, 2 gol pası verdi.

Emre Belözoğlu: Milli Takım'ın ihtiyar delikanlısı Emre de istenmeyen adamlardandı. Belözoğlu bu sezon başı geri döndüğü Fenerbahçe'den bir telefonla gönderilmiş, Başakşehir kariyerinde gaza basınca tekrar Milli formaya ve Fenerbahçe'ye kavuşmuştu.

Emre Taşdemir: Şenol Güneş'in aday kadroya dahil ettiği isimlerden olan Emre de Galatasaray'a transferi öncesi Bursaspor'da kadro dışı bırakılmış, ardından sözleşmesi feshedilmişti. İstenmeyen adam durumuna gelen oyuncu Galatasaray ile anlaşırken, Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

H. Ali Kaldırım: Taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği, tribünde ve sosyal medyada yerden yere vurulan Hasan Ali, eleştirilere oyunu ile cevap verdi. Sarı-lacivertli formayı 231 kez giyen Hasan Ali, taraftar tepkilerini dindirip formu ile alkış aldı. Mbappe'yi durdurması tüm Avrupa'da manşetlerde yer aldı.

Merih Demiral: Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmeyip gönderdiği bir başka isim olan Merih önce Portekiz 3. Ligi'ne gitti. Ardından Alanyaspor'a gelen oyuncu, bir anda İtalya'nın yolunu tuttu. Hayallerinin peşinden giden başarılı isim Sassuolo sonrası Juventus'a 18 milyon Euro'ya imza attı. Sadece üç sezonda zirveye çıktı.

Abdulkadir Parmak: İki sezon önce ikinci ligde kendisine ancak yer bulabilen oyuncu şimdi ise EURO 2020 için gün sayıyor. Trabzonsporlu futbolcu Ümraniyespor, 1461 Trabzon, Altınordu, Adana Demirspor gibi alt lig ekiplerinde forma giydikten sonra kendisini gösterebildi.

Emre Kılınç: Bu sezon ligde 9 maçta 3 gol atan, 5 gol pası veren Emre, Milli forma altında da tercih edilen isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu üç sezon önce Boluspor'dan Sivasspor'a gelirken, öncesinde Galatasaray ile masaya oturulmuş kulüpler parada anlaşamayınca istenmemişti.