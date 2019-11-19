Şenol Hoca ile ‘Güneş’ açtık!

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BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım'a ne zaman gelse başarıyı da peşinden getirdi Şenol Güneş… Ay-yıldızlıları EURO 2020'ye taşıyan deneyimli teknik adam,Güneş, 2004'te 2.38 puan ortalaması yakalarken bu kez 2.30 ortalamaya ulaştı.30 Kasım'da yapılacak kura çekiminde Türkiye 3. torbada yer alacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki kura çekimine 24 takım katılırken dörderli 6 grup oluşturulacak.En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 4 takımla birlikte 4. torbada kendine yer bulacak.4'erli 6 grupta yarışacak olan takımlar arasında 3 maç sonunda ilk ikide yer alan 12 ülke bir üst tura çıkacak.Avrupa'nın devleri ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan Türkiye'ye hemen özel maç teklifleri de yağmaya başladı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi organizasyonlara katıldığımız tüm turnuvalarda maç tekliflerinin sayısı da artarken bu kez Katar ilk kapımızı çalan ülke oldu.