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Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden , ve , Başkan 'yi ziyaret etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:57
Serdal Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık yarışında Ahmet Nur Çebi'ye karşı kaybeden, siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı ve beraberinde heyet, Çebi'yi ziyaret etti. Vodafone Park'ta yapılan ziyarette Adalı'nın yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora da yer aldı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışından Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarışmış, Çebi en yakın rakibi olan Adalı'ya 2 bin 26 oy fark atarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu.

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Serdal Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
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