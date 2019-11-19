UFEF için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen Futbolun Zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) ikincisi perşembe günü gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Yerleşkesi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TFF Başkan Vekili ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı da katılacak. Farklı panellerde Türkiye'de ve dünyada futbolun ekonomik anlamdaki gelişiminin konuşulacağı UFEF'e bu yıl La Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü Maite Ventura da katılarak İspanya'daki futbolun gelişimini anlatacak. La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü Guillermo Heredia da büyüme planlarından bahsedecek.