Beşiktaş’ta görevler dağıtıldı

eşiktaş'ta

BUGÜN NELER OLDU

yeni yönetimin görev dağılımı şu şekilde yapıldı: Adnan Dalgakıran: 2. Başkan, Yeniden Yapılanma, Emre Kocadağ: Asbaşkan, A Takım ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri, Fatih Avşar: Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler, Mesut Urgancılar: Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı, Berkan Gocay: Sayman, Sosyal Tesisler, Erdal Torunoğulları: Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması, Kemal Erdoğan: TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler, Enis Ulusoy: Pazarlama ve İş Geliştirme, Umut Şenol: Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu, Bilgihan Sürmen: Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri.