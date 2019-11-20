Dünya Ligler Forumu’nun yeni üyesi: Kulüpler Birliği

Kulüpler Birliği Vakfı, dünyadaki profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumu'nun (WLF) yeni üyesi oldu. Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen törene, Kulüpler Birliği adına genel sekreter Çağrı İlk ile Bundesliga Üst Yöneticisi Christian Siefert ve Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı.
Çağrı İlk, "Bu forum, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan forumun her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimleri ve oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor"
dedi.