Dünya Ligler Forumu’nun yeni üyesi: Kulüpler Birliği

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpler Birliği Vakfı, dünyadaki profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumu'nun (WLF) yeni üyesi oldu. Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen törene,Çağrı İlk, "Bu forum, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan forumun her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor vededi.