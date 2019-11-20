Euro 2020’de torbalar belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 grup elemeleri, dün 4 grupta oynanan 10 maçla tamamlandı. 12 ülkede düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 24 takımın, 20'si belli oldu. Geride kalan dört takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alan takımların kendi aralarında oynayacakları play-off müsabakalarına göre belirlenecek. Türkiye'nin 3. torbada yer aldığı EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. Kura sonrası 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak.