Sabah futbol dünyasını UFEF’te buluşturuyor

BUGÜN NELER OLDU

Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) yarın yapılacak. Borsa İstanbul Yerleşkesi'ndeki organizasyonaSpor'un koordinasyonunda yapılacak forumun farklı oturumlarında futbolun ekonomik gelişimi ve dünyadaki örneklerini uzmanlar anlatacak.UFEF'E bu yıl La Liga Orta Doğu Ofisi Direktörükatılacak ve İspanya'daki futbolun gelişimini anlatacak. La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürüda Avrupa dışındaki kıtalardaki gelişmeleri anlatacağı organizasyon bir kez daha kulüplerimizin geleceği adına stratejilerini belirleyecek.