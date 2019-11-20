Sabah futbol dünyasını UFEF’te buluşturuyor

SABAH
Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) yarın yapılacak. Borsa İstanbul Yerleşkesi'ndeki organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TFF Başkan Vekili ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı da katılacak. SABAH
Spor'un koordinasyonunda yapılacak forumun farklı oturumlarında futbolun ekonomik gelişimi ve dünyadaki örneklerini uzmanlar anlatacak. İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ses getiren Futbolun Zirvesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) bu yıl da konu ve konukları ile gündemi belirleyecek.
LA LİGA'DAN VENTURA VE HEREDIA DA KATILIYOR
UFEF'E bu yıl La Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü Maite Ventura
katılacak ve İspanya'daki futbolun gelişimini anlatacak. La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü Guillermo Heredia'nın
da Avrupa dışındaki kıtalardaki gelişmeleri anlatacağı organizasyon bir kez daha kulüplerimizin geleceği adına stratejilerini belirleyecek.